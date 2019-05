Arvalia nuoto, Trofeo Regioni a Scanzano: ottimi Altadonna, Talarico e Grasso

Sono stati convocati domenica 19 maggio alla seconda tappa di selezione per la rappresentativa del “Trofeo delle Regioni di Scanzano”, Ilaria Matti Altadonna, Angelo Talarico e Leonardo Grasso.

I tre atleti della Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia hanno affrontato un test particolarmente importante e indicativo nella piscina olimpionica di Cosenza, mettendosi alla prova in vasca da 50 metri e riuscendo a ottenere ottimi esiti in attesa della convocazione finale.

L’incontro precedente di “Verso Scanzano 2019” si era svolto lo scorso 25 aprile nella piscina del centro sportivo ‘Il Gabbiano’ di Paola e aveva impegnato i ragazzi in vasca da 25 metri, mentre questo secondo appuntamento si è rivelato ulteriormente significativo, poiché gli Esordienti A della Arvalia hanno regalato ottime conferme anche in una struttura più impegnativa.

Altra importante verifica sarà quella che vedrà protagonisti gli atleti a Cosenza i prossimi 31 maggio, 1 e 2 giugno, nel meeting a cui prenderanno parte tutti gli esordienti, in vasca da 50 metri. Quello sarà un ulteriore banco di prova, in attesa dell’appuntamento previsto per fine giugno con l’attesissimo “Trofeo di Scanzano”.