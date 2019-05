Surriscaldamento globale. ‘Fridays for future’, manifestazione partecipata a Reggio

Il movimento "Fridays For Future" nasce con l'intenzione di informare e sensibilizzare i cittadini e le cittadine sul tema dell’emergenza climatica, consapevole che solo una mobilitazione collettiva e dal basso possa finalmente vincere l'inerzia a cui si è assistito in questi anni, e convincere gli organi decisionali mondiali ad agire concretamente e rapidamente per scongiurare il disastro ambientale dovuto al surriscaldamento globale.

Dunque anche la città di Reggio Calabria si è mobilitata per questa battaglia nella figura del gruppo locale del movimento "Fridays For Future", con lo scopo non solo di fare eco alla richiesta mondiale, ma anche di suggerire ai cittadini e alle cittadine comportamenti virtuosi da adottare per diminuire la propria impronta ecologica sul pianeta, e soprattutto richiedere con forza alle istituzioni comunali di sposare questa causa adottando soluzioni adeguate.

L'intento principale di tale movimento è infatti fare pressione affinché venga dichiarata l'emergenza climatica sia dalle istituzioni locali che a livello nazionale e mondiale. L'evento ha visto la partecipazione di tre delegazioni di studenti dell'istituto Itg A. Righi, "G. Galilei, Liceo di Scienze Umane Gulli e Liceo Scientifico A. Volta, alcuni studenti dell'istituto Itt Panella Vallauri e di altri ragazzi e ragazze che hanno liberamente fatto propria la battaglia, decidendo di scendere in piazza accanto ai volontari di "Fridays For Future".

All'organizzazione dell'evento tenutosi oggi a Reggio hanno preso parte volontari e membri di molte associazioni e movimenti quali: Rifiuti Zero, Volt Reggio Calabria, Accademia Kronos, Club Unesco "Re Italo" di Reggio e Sandhi, tutti uniti nel comune obiettivo di vincere l'indifferenza e spingere all'azione su un tema di vitale importanza per tutti e tutte.