Il porto di Cetraro si riconferma bandiera blu per gli approdi turistici

Si terrà oggi, 24 maggio, la cerimonia di innalzamento della bandiera blu al Porto di Cetraro. Un riconoscimento che il porto turistico conquista per il secondo anno consecutivo e che verrà consegnato durante la prima giornata di “Prove in mare 2019”.

La darsena turistica riceverà la Bandiera Blu per gli approdi turistici, alle 17 e 30 proprio all’interno del porto, luogo che ospiterà la tre giorni (dal 24 al 26 maggio) di “Prove in Mare”.

La cerimonia rientra infatti nella manifestazione indetta dall’associazione “Terzo Quadrante”, con l’obbiettivo di promuovere la cultura del mare. Un appuntamento che giunge oramai alla terza edizione e che vuole puntare alla valorizzazione e alla salvaguardia degli 800 chilometri di costa calabrese.

Per questo motivo, “Prove in Mare 2019” promuove anche l’iniziativa “A pesca di rifiuti”: 200 alunni di scuole primarie e secondarie verranno omaggiati di gadget, sacchetti e guanti per prendere parte poi all’attività “Spiagge pulite”; un modo per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura, reso possibile grazie al sostegno alla manifestazione di Ns Nauticaravans. Mai come oggi infatti, è importante l’attenzione alla difesa dell’ambiente, e l’associazione “Terzo Quadrante” vuole essere veicolo di quelle buone pratiche che ogni cittadino, non solo i più piccoli, dovrebbe adottare.

La tre giorni, che si svolgerà nella splendida cornice del porto di Cetraro, oramai bandiera blu per gli approdi turistici, comprenderà una serie di iniziative dedicate alla promozione della cultura del mare. Tra queste una gara di pesca, lezioni teoriche sulla salvaguardia della costa e tanti ospiti. Inoltre durante le tre giornate, saranno a disposizione per le prove in mare gratuite 15 imbarcazioni per tutti gli appassionati di nautica da diporto, proprio per sperimentare il contatto con la natura e con le nostre meraviglie naturali.