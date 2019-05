Rende, Comune cede alla Curia il terreno su cui sorge il seminario arcivescovile

È stato firmato l’accordo per la donazione a titolo gratuito alla Curia, da parte del Comune di Rende, del terreno su cui sorge il seminario arcivescovile. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del primo cittadino di Rende Marcello Manna: “la nostra maggioranza in consiglio comunale, aveva già dato il via a questo, che, ritengo sia un atto importante, per la comunità e per la stessa Curia. Dopo la donazione del terreno della chiesa di Linze, arriva quest’altra donazione e sono molto contento per aver completato il non facile iter burocratico in tempi rapidi”.