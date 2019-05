Droga: controlli a Cosenza, due pusher sorpresi in centro di notte

I Carabinieri di Cosenza hanno sorpreso ed arrestato negli ultimi giorni due spacciatori che si aggiravano, in piena notte, nel cuore del centro urbano.

Il primo dei due P.A., 26enne Cosentino, incensurato, era stato sorpreso in via Gaeta, in pieno centro storico, in possesso di ben 9 dosi di cocaina, per un totale di 2,6 grammi, pronta allo spaccio. Grazie all’immediata perquisizione domiciliare a casa del ragazzo, i militari hanno trovato, nascosti nella camera da letto, 390 euro in contanti, hashish e marijuana all’interno di due involucri in cellophane. Tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane invece condotto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno. Infine ad esito del giudizio direttissimo tenutosi lunedì scorso, il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

La scorsa notte invece i Militari della Sezione Radiomobile, lungo via Marconi, hanno tratto in arresto un altro pusher. L’uomo, E.M., 44enne di Mangone, è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish, suddivisi in 9 dosi per lo spaccio, di un coltellino per il taglio della sostanza e do 950 euro in contanti. Dopo aver sequestrato tutto, i carabinieri hanno arrestato l'uomo per cui, a seguito di rito direttissimo tenutosi questa mattina, su richiesta della Procura, è stato disposto l’obbligo di dimora.

I Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura 6 persone per uso di sostanze stupefacenti e deferito un uomo per il reato di ricettazione poiché trovato in possesso di un cellulare oggetto di furto lo scorso dicembre.