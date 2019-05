Armi: denunce tra Cirò Marina e Petilia Policastro

I carabinieri di Cirò Marina hanno denunciato alla Procura di Crotone un 58enne del luogo, ritenuto responsabile della violazione delle Leggi in materia di armi. In particolare i militari, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei possessori legali di armi, hanno riscontrato l’omessa denuncia all’Autorità di P.S. del trasferimento dell’arma in suo possesso in un luogo diverso da quello indicato sulla precedente denuncia. L’arma è stata posta sotto sequestro.

I carabinieri di Petilia Policastro, unitamente ai colleghi della C.I.O. del 14° BTG. “Calabria” di Vibo Valentia, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 43enne e un 28enne, entrambi del luogo, ritenuti responsabili della violazione delle Leggi in materia di armi. In particolare i militari, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei possessori legali di armi, hanno riscontrato che l’omessa denuncia all’Autorità di P.S. del trasferimento delle armi in loro possesso in un luogo diverso da quello indicato sulla precedente denuncia. Le armi sono state poste sotto sequestro.



I carabinieri di Cirò Marina, unitamente a personale della C.I.O del 14° BTG. Carabinieri Calabria, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 18enne e un 40enne, non del luogo, ritenuti responsabili di violazione delle Leggi in materia di armi. In particolare i militari, nel corso di un controllo sulla circolazione stradale, hanno fermato e controllato gli occupanti di un’autovettura. La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire un bastone estensibile lungo 46 cm e due coltelli lunghi 16 e 19cm. Il materiale è stato sequestrato.