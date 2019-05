Lite finisce nel sangue, giovane ferito a coltellate a Cittadella del Capo

È scoppiata per dei futili motivi una lite che poteva finire anche in tragedia a Cittadella del Capo. Un giovane del posto è rimasto ferito, sebbene non in modo grave, da un colpo infertogli con un coltello nei pressi della stazione ferroviaria.

Dopo il parapiglia il ragazzo è stato raggiungo da due fendenti: uno alla gamba sinistra e u altro al fianco sinistro, sferrati da una persona la cui è identità è ancora sconosciuta e che è fuggita.

La vittima, che è stata trasportata in elicottero a Cosenza, non versa in pericolo di vita. I carabinieri di Scalea e i colleghi della stazione locale sono a lavoro per ricostruire la dinamica ed acquisire elementi di prova.