Norme sull’ambiente: denunciati sei titolari di lavanderie a Corigliano-Rossano

Sei persone sono state denunciate per mancata autorizzazione allo scarico e altrettante perché non avrebbero comunicato all’organo pubblico le emissioni in atmosfera delle lavatrici industriali.

È successo durante un controllo dei carabinieri forestali nel territorio comunale di Corigliano-Rossano, effettuato in 12 lavanderie dello scalo Rossanese e per verificare proprio scarichi e relativa tracciabilità dei rifiuti.

I militari hanno poi sequestrato diverse lavatrici e lavasecco presenti nelle attività commerciali. Da qui le multe per oltre 10mila euro perché i proprietari delle attività avrebbero omesso di detenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi o non lo avevano aggiornato.

Gli scarichi dei reflui industriali prodotti e scaricati dalle attività produttive controllate confluiscono infatti nella rete fognaria comunale che serve lo scalo rossanese e terminano nel depuratore Sant’Angelo con destinazione finale il Mar Ionio.