Abusivismo, sequestrate strutture adibite ad abitazioni. Due denunce

I carabinieri forestali di Montalto hanno sequestrato tre fabbricati abusivi. Il provvedimento è stato eseguito dopo un controllo eseguito con il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed il personale della Polizia Municipale di San Benedetto Ullano in una casa in località San Fili.

Nel corso delle attività i militari hanno accertato la costruzione dei tre immobili civili, con annessa una tettoia, catastalmente della categoria “C/2” e quindi adibiti a deposito di attrezzature ma che in realtà erano stati realizzati per altro.

Queste strutture, edificate nel tempo, sono state costruite su di un basamento in cemento e in assenza dei titoli abilitativi. I carabinieri hanno quini sequestrato il tutto e denunciato in concorso i due comproprietari.