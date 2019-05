Truffe: denunciano furto alla stazione con documenti falsi, arrestati

Ha tentato di denunciare il furto dei documenti e del portafoglio contenuti nel borsello lasciato nella sala d’attesa. Ma è stato incastrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Così un 37ennee altre due persone, un 20enne e un 26enne, sono finiti in manette.

La vicenda è iniziata quando l’uomo ha provato a denunciare l’accaduto negli uffici della Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni.

Il 37eenne, in compagnia degli altri due, ha dichiarato di aver lasciato il borsello nella sala d’attesa della stazione e di aver subito il furto delle carte di credito e di effetti personali che erano all’interno.

Dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, però, e dopo aver sentito quelle che hanno reputato delle contraddizioni, i poliziotti hanno eseguito altri accertamenti e quindi controllato i bagagli che i tre portavano con sé.

Gli agenti vi hanno così ritrovato il cellulare, le carte di credito e i documenti di cui poco prima era stato denunciato il furto.

Per tutti è così scattata la denuncia per concorso in simulazione di reato, ma per due di loro anche l’arresto essendo risultato che i documenti ritrovati erano contraffatti.

Nella giornata di ieri altri 4 arresti e 30 indagati durante i 6.265 controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale.