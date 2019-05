Palmi, a scuola di olio. Tutto pronto per Evo Iooc 2019

È tutto pronto a Palmi, dove si terrà l’edizione 2019 di Evo International Olive Oil Contest, concorso internazionale per la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di altissima qualità.

Il concorso, nato sotto gli auspici e con il supporto del Comune di Palmi, della Presidenza della Giunta Regionale Calabrese e della Elaioteca Regionale, è presieduto dal calabrese Antonio Giuseppe Lauro e si distingue nel panorama mondiale dell’olio extravergine di oliva di qualità visto che fin dalla sua prima edizione è stato inserito dalla Wrevoo (World Ranking Extra Virgin Olive Oil) tra i primi cinque concorsi internazionali dedicati all'olio extravergine di oliva.

Il concorso, che impegna una professionale e competente giuria composta da 20 giudici internazionali provenienti da 10 paesi, ha in programma una serie di eventi sul territorio, con visite guidate tra storia, leggenda e ‘tasting experience’ a Palmi e nei suoi dintorni. L’evento offrirà alle società partecipanti l’occasione per promuovere le proprie eccellenze olearie e darà agli appassionati del settore l’opportunità di “vivere” da vicino l’ambiente del concorso.

Sempre a Palmi si svolgerà, in collaborazione con Italia Olivicola, “EVO kids- Olio in Fabula”, evento che coinvolgerà gli alunni dell’istituto comprensivo De Zerbi – Milone e che avrà luogo presso la palestra della stessa scuola, dove i ragazzi saranno introdotti al mondo dell’eccellenza olivicola attraverso dimostrazioni e racconti mentre EVOlution, conferenze e seminari tecnici su temi di interesse del mondo produttivo, saranno a Capo Sperone Resort.

Si dovrà attendere sabato 25 maggio per conoscere i risultati generali del contest (Finalisti, Gold e Silver Medals); mentre per la proclamazione degli EVO IOOC Best International per singola categoria, appuntamento presso la Villa Comunale Mazzini di Palmi nel pomeriggio di sabato 1° giugno 2019.

“EVO IOOC è una rassegna di punta per il settore che, tenendosi a Palmi, ci consente di veicolare un’immagine positiva della nostra città e dei nostri territori, valorizzandoli al meglio – spiegano il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’assessore al turismo Raffaele Perelli – Cogliamo l’occasione per rivolgere i nostri ringraziamenti a Lauro e a tutto lo staff dell’organizzazione EVO IOOC. Siamo lieti di ospitare una rassegna di questa importanza, alla quale parteciperemo con la consapevolezza che manifestazioni di questo genere possano essere un’importante spinta per far emergere la Calabria migliore, contribuendo al contempo a creare importanti occasioni di crescita economica”.