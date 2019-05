Lite in famiglia nel vibonese: 41enne si scaglia anche contro i carabinieri, arrestato

Notte movimentata per un 41enne di Filogaso, L. T., disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai militari della Stazione di Maierato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono intervenuti a Filogaso per una lite familiare, a seguito di una segnalazione telefonica al 112.

Arrivati sul posto, i militari sono stati dapprima minacciati e poi aggrediti. Un sottufficiale sarebbe stato anche afferrato dal collo, spintonato e preso a pugni e a gomitate dal disoccupato portato quindi via in manette dalla propria abitazione e condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto come disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo subito informata dell’accaduto. L’aggressione ha anche costretto uno dei Carabinieri a ricorrere alle cure mediche per via di una serie di contusioni giudicate guaribili in cinque giorni.