Fa un incidente, scatena la lite ma doveva stare ai domiciliari: denunciato

Un banale incidente stradale ha innescato una lite tra le persone coinvolte nel sinistro e tra le quali si è poi scoperto vi fosse uno dei partecipanti che non avrebbe dovuto affatto trovarsi lì, non fosse altro perché sottoposto agli arresti domiciliari, e dunque e per questo che avrebbe, invece, dovuto essere a casa.

Sul posto, lungo la Statale 18, all’altezza di Ionadi, nel vibonese, sono stati chiamati ieri i carabinieri della Stazione di Francica, per intervenire in aiuto ad una pattuglia dei colleghi dello Squadrone Cacciatori Calabria.

Quest’ultimi erano impegnata, appunto, a sedare lite tra gli automobilisti tra cui si è poi scoperto vi fosse anche un 44enne di Longobardi, G.F. le sue iniziali, che era sottoposto alla misura cautelare dopo una sentenza emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo.

In pratica si è appurato che lo stesso si era allontanato da casa fuori dagli orari che gli aveva consentito l’autorità giudiziaria così che potesse svolgere la propria attività lavorativa. Inevitabile per il 44enne la denuncia con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari.