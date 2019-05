Ecco come si può investire nel trading online con la giusta strategia

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che hanno interesse, se non addirittura necessità, di sviluppare un secondo lavoro. Un’attività diciamo collaterale, magari non particolarmente vincolata ad orari fissi e però al tempo stesso capace di garantire entrate ulteriori alla fine del mese.

Ebbene, molti degli interessati a questo tipo di carriera parallela cerca spunti e strade su internet e una grandissima percentuale di costoro finisce ad avere a che fare con il mondo del trading online. Stiamo parlando del mondo della tecnologia applicata alla borsa, che in effetti offre diversi interessanti sbocchi professionali, destinati tanto a chi vuole arrotondare il proprio stipendio (o magari dispone di somme di denaro da investire) quanto a persone alla ricerca di una nuova attività attorno a cui costruire la tua vita.

Detto ciò ovviamente la volontà di cambiare se stessi non è sufficiente per sfondare in questo campo ed ecco perché oggi ci occuperemo di strategie di trading online: consigli utili su cosa fare e cosa non fare per investire in borsa online riducendo al minimo il fattore rischio ed evitando gli errori più comuni.

COSA SI INTENDE PER TRADING ONLINE

Iniziamo con lo spiegare in cosa consista il trading online. Il termine “trading online” (la cui traduzione letterale sarebbe “negoziazione digitale”) si utilizza per descrivere servizi forniti da società finanziarie che lavorano in internet e mettono a disposizione dei clienti piattaforme pensate per visualizzare i titoli presenti sui diversi mercati della borsa.

In altre parole stiamo parlando di intermediari digitali, altrimenti detti “broker online”, che ci aiutano ad acquistare e vendere le nostre azioni in tutto il mondo, con il semplice utilizzo di un computer o addirittura di uno smartphone.

PRIMI PASSI PER AVVICINARSI AL TRADING ONLINE

Secondo tantissimi addetti ai lavori, la prima cosa da fare se si vuole entrare nel mondo del trading online è darsi un obiettivo preciso: questo vuol dire avere ben chiara sia la quantità di denaro che vogliamo (o possiamo) investire, sia quella che speriamo di riuscire a guadagnare.

Inutile aggiungere che a diverse cifre corrispondono diverse strategie e che quindi le operazioni la effettuare se si opera su somme ridotte possono essere diametralmente opposte rispetto a quelle adatte a chi gestisce grossi capitali. A ciò si aggiunga che è sempre e comunque opportuno, se non addirittura doveroso, studiare: dedicarsi all’argomento, conoscere grafici e notizie che potrebbero influenzare l’andamento del mercato (ciò che gli esperti chiamano “market mover”), sperimentare sessioni di trading demo e poi iniziare ad utilizzare soldi reali solo quando si è in effetti padroni del mezzo.

E ancora, per avere una chance nel mondo del trading online è necessario mettere da parte le emozioni in ogni caso: questo significa dire addio alle reazioni “di pancia”, sia in caso di guadagni imprevisti, sia in caso di serie di trade infelici (serie che, purtroppo, presto o tardi arrivano per quasi tutti).

STRATEGIE DI TRADING PIÙ AVANZATE

Superate le fasi iniziali di cui sopra, inizierà anche per voi il viaggio vero e proprio alla scoperta del trading online in tutte le sue sfaccettature e starà soltanto a voi scegliere il modello che ritenete più opportuno. Vale la pena di ricordare che, ad oggi, gli strumenti finanziari più usati in assoluto sono le “opzioni binarie” ed i “cfd”.

Le opzioni binarie nascono con l’obiettivo di fare fruttare il proprio denaro in pochissimo tempo (col rischio di perderlo alla stessa velocità): stiamo parlando di opzioni a termine davvero breve (addirittura a 60 secondi) che però permettono di guadagnare fino al 90% del capitale investito per ogni singolo investimento.

Il cfd è invece un “contratto per differenza”, ovvero un contratto stipulato con il broker in base a cui scambiamo la differenza di prezzo di un certo asset (definito sottostante) nei momenti di apertura e di chiusura del contratto in questione.