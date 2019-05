Sanità: nomi commissari Asp e Ao al vaglio del presidente Oliverio

Dieci giorni di tempo e dopo dovrà esprimere il proprio parere, che non è vincolante sull’elenco dei nomi che i commissari ad acta della sanità hanno presentato.

Questa mattina Saverio Cotticelli e il sub commissario Thomas Schael hanno infatti consegnato al presidente della Regione, Mario Oliverio, l’elenco con i nomi dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dopo la richiesta di intesa per il decreto straordinario sul settore regionale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 aprile.

Se tuttavia il governatore non dovesse esprimere alcun parere, la nomina degli stessi commissari, ai sensi del provvedimento governativo, avverrà con decreto del Ministro della Salute previa delibera del Cdm.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Oliverio si era dichiarato indisponibile a un'intesa, in segno di protesta contro il governo nazionale.

GOVERNATORE NEGA: NESSUNA LISTA AL VAGLIO

“Al vaglio del Presidente … non vi è alcuna lista di nomi per le nomine a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie per la semplice ragione che il Presidente della Regione non ha questo compito”.

Arriva secca, in serata, la smentita da parte della Regione Calabria, sui nomi dei nuovo vertici delle Asp calabresi che sarebbero stati sottoposti dai commissari ad acta Cotticelli e Shael.

In relazione proprio alle nomine dei Commissari nelle Aziende Sanitarie, “il Governo Nazionale - precisa palazzo Campanella - ha deciso di togliere alla Regione assumendo direttamente in violazione della Costituzione questa funzione, il Presidente Oliverio ha espresso una posizione chiara che non si presta ad equivoci”.

“Non mi interessa l'intesa per i nomi” aveva affermato proprio Oliverio all’audizione parlamentare sulla sanità aggiungendo che “Il Governo può fare le nomine d'ufficio. Quello che mi interessa è lo sblocco delle assunzioni per garantire il servizio ai calabresi”.

(Aggiornata alle 21:04)