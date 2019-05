Bus ribaltato sulla Firenze-Siena: autista di Castrovillari indagato per omicidio stradale

Omicidio stradale e lesioni: sono queste le accuse mosse all’autista dell’autobus di turisti che questa mattina è uscito di strada nei pressi di Monteriggioni, sulla Firenze-Siena, in Toscana.

L’uomo, un 35enne di Castrovillari, è sotto inchiesta dal momento che gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente che ha provocato un morto e numerosi feriti, di cui otto in codice rosso. Sull’accaduto la magistratura senese ha aperto un fascicolo.

Il bus si si è rovesciato in una scarpata sul fianco destro e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118. A mezzogiorno i pompieri hanno completato l'estrazione delle ultime tre persone rimaste incastrate tra le lamiere del mezzo uscito di strada.

I feriti sono 31, mentre l’unica persona deceduta è una donna di 40 anni, forse la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, in gran parte russi.

Il gruppo, composto da circa 60 persone, si stava spostando su un pullman a due piani da Montecatini Terme per andare a visitare Siena.

Ma per cause in corso di accertamento il bus è uscito di strada e si è ribaltato dopodiché è uscito di strada finendo nella scarpata, tra gli alberi.