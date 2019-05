Risonanza magnetica rotta. Arriva il primo acquisto con i fondi del Decreto Calabria

Una riunione operativa tra Direzione Aziendale e il Sub-Commissario per il Piano di Rientro Thomas Schael, si è tenuta oggi pomeriggio presso la Biblioteca del P.O. crotonese indetta al fine di superare le criticità determinatesi dal mancato funzionamento della Risonanza Magnetica Nucleare in dotazione presso l’Unità operativa di Radiologia del nosocomio crotonese.

Il mancato funzionamento della risonanza ha arrecato agli utenti notevoli disagi poiché gli stessi sono stati indirizzati presso altre strutture sanitarie, le quali hanno dovuto far fronte ad un imprevisto sovraccarico di lavoro.

Il Sub-Commissario Schael e la Direzione Aziendale si sono accordate sul percorso da seguire per addivenire ad una soluzione dell’emergenza, nello specifico ricorrendo alla possibilità di accedere ai fondi previsti dal “Decreto Calabria” per l’ammodernamento tecnologico degli elettomedicali.

A tale proposito con una comunicazione inviata in data odierna alle autorità competenti del Ministero della Salute, la Struttura Commissariale ha chiesto disponibilità 1.500.000 mila euro per l’acquisto di una nuova Risonanza Magnetica Nucleare per la sostituzione di quella esistente presso la UO di Radiologia della quale, in attesa dell’acquisto, si sta cercando in tutto il mondo il pezzo di ricambio.

La struttura commissariale e la Direzione della Asp di Crotone scusandosi con i cittadini per i disagi arrecati, assicurano il loro massimo impegno per la risoluzione delle criticità. Il Sub-Commissario Schael, in particolare ha assicurato tutto il suo impegno per il rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie a tale proposito egli, su mandato del commissario generale Cotticelli, ha in corso una capillare ricognizione conoscitiva sullo stato delle tecnologie diagnostiche disponibili nelle varie Asp e Ospedali calabresi.

Il Direttore Generale Maria Pompea Bernardi e il Direttore Amministrativo, Francesco Masciari, ringraziano vivamente il Commissario Cotticelli e il Sub Commissario Schael per l’immediato interessamento, l’attenzione e l’impegno dimostrato verso i cittadini dell’Asp di Crotone.