Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi in via Panebianco, all'altezza delle Casermette, a Cosenza. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti, ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, il personale del 118 e le forze dell’ordine.