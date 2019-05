Arpacal, tornano balneabili tre coste calabresi da Corigliano a Pietrapaola

Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Corigliano Rossano, Crosia e Pietrapaola, gli esiti dei prelievi suppletivi di campioni di acqua di balneazione in seguito ai risultati analitici sfavorevoli della scorsa settimana.

Ritornano conformi, quindi, i parametri per il Comune di Corigliano Rossano a “Fosso Nubrico” e “100 mt sx torrente Colognati, per Crosia al punto denominato “Sbocco Fosso Decanato”, per Pietrapaola il punto denominato “100 mt sx torrente Acquaniti”.