Calabria Fest, ecco i nomi degli otto finalisti

Sono stati scelti gli otto finalisti del “Calabria Fest – Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana che intende scoprire, promuovere e valorizzare, nuovi artisti e band, tra i tanti giovani talenti della musica leggera e d’autore.

Dopo le selezionali nazionali attraverso la pagina facebook ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, proseguono i preparativi per la finalissima dei prossimi 6, 7, 8 giugno a Lamezia Terme, per l’assegnazione del “Calabria Fest Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno di Rai Radio Tutta Italiana.

Sul grande palcoscenico di Lamezia Terme, al centro del Villaggio Musicale che sarà allestito sul maestoso Corso Numistrano, si potranno finalmente ascoltare e vedere dal vivo gli 8 finalisti, insieme ai grandi ospiti al momento confermati, Dolcenera, Enrico Nigiotti, Clementino e Chiara Galiazzo. Ogni serata partirà alle 21.30 e sarà ad ingresso libero.

La scelta dei finalisti è avvenuta con un nuovissimo meccanismo social aperto a tutti. Straordinari i dati di partecipazione con più di 8.000 preferenze da utenti unici e una platea complessiva raggiunta sulla pagina ufficiale facebook di Rai Radio Tutta Italiana di più di 110 mila persone, con oltre 14.000 interazioni e 12.800 click! Un software studiato dagli esperti della Rai ha verificato che ogni voto sia stato unico e regolare.

Risultati i più votati tra 20 semifinalisti, qualificati quindi per la finalissima, sono: Mava (Maglie – Lecce) con il brano Stereotipo; Pika (Altomonte – Cosenza) con il brano Hey Ma; Regione Trucco (Ivrea – Torino) con il brano Indecentemente; Andrea Frontera (Como) con il brano Ballo da solo; Sorelle Prestigiacomo (Trapani) con il brano Con le mani in tasca; Camilla Miconi (Macerata) con il brano L'amore al centro; Enrico Cuomo & Chiara Vescio (Lamezia Terme – Catanzaro) con il brano Voices; Zarat (Napoli) con il brano Passo dopo passo.

“Saranno tre serate entusiasmanti e le sorprese non sono ancora finite!”, affermano Gianmaurizio Foderaro, conduttore e responsabile di Radio Rai che presenterà la kermesse canora, il direttore artistico Ruggero Pegna e la Presidente di Art-Music&Co Giusy Leone, associazione organizzatrice dell’evento in partnership con Rai Radio Tutta Italiana e Regione Calabria Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Flavio Bianchi e Davide Lonardi, responsabili web delle reti digitali della Rai, hanno ribadito il successo del nuovissimo format del Festival, che in questa fase ha coinvolto migliaia di persone attraverso la pagina di Rai Radio Tutta Italiana, consentendo a tutti di ascoltare i brani in gara.

“Ancora grazie – aggiungono gli organizzatori – alle centinaia di proposte pervenute, ai 20 artisti/gruppi semifinalisti, tutti di altissima qualità e ai votanti che hanno già reso unico il festival; il meccanismo innovativo ideato per scegliere i finalisti si è rivelato un autentico successo!”.

Gli 8 finalisti si esibiranno nelle serate del 6 e 7 giugno. I primi due classificati di ciascuna serata si contenderanno la vittoria finale sabato 8 giugno. I premi sono firmati dal celebre orafo calabrese.

Il verdetto delle tre serate e la vittoria finale del Festival sono affidati ad una giuria qualificata presente a Lamezia che sarà presieduta da Dario Salvatori, notissimo giornalista, critico musicale e conduttore della Rai. Sono anche previsti altri due riconoscimenti: il Premio Assomusica, per la presenza live e il Premio Siae per i testi.

L’allestimento delle strutture del Festival, diretto da Giacinto Lucchino, partirà il 4 giugno, con la chiusura al traffico e i divieti di sosta su tutta l’area di Corso Numistrano.

L’evento è organizzato dall’Associazione Art-Music&Co con Rai Radio Tutta Italiana, grazie al contributo dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro dei “Grandi Festival Storicizzati” per la “Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

La kermesse musicale sarà preceduta dalla Conferenza Stampa che si terrà il 5 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Oro della Cittadella della Regione Calabria, presieduta dall’Assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano.