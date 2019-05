Laboratorio analisi di San Marco, biologi in arrivo entro la prossima settimana

Dalla settimana prossima il laboratorio di San Marco potrà contare su un biologo e non solo. L’Asp intende dare seguito allo scorrimento della graduatoria per riportare tutto il personale a San Marco Argentano. È emerso nel corso di una riunione tenutasi questa mattina a Cosenza tra il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, insieme al sindaco di Cervicati, ai vice sindaco di Fagnano Castello e Roggiano Gravina, agli assessori di Tarsia e Santa Caterina Albanese, e alla presenza dei consiglieri regionali Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Giuseppe Giudiceandrea, ha incontrato a Cosenza il dirigente reggente dell'Asp, Sergio Diego.

" Sembrerebbero quindi scongiurati disservizi e problemi. Siamo però consapevoli che molto ancora vi sia da fare.” All’incontro erano presenti una rappresentanza di cittadini e alcuni degli assessori di San Marco Argentano, ancora in carica, oltre a Elio Bartoletti segretario generale della UILFPL Calabria. “Il nostro impegno-conclude Mariotti- continuerà per dare ai cittadini le risposte e i servizi che meritano e che oggi mancano. Ringraziamo l'azienda Fata Autolinee per aver messo a disposizione un autobus che ha consentito ai cittadini di raggiungere Cosenza".