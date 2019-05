Tortora, costa a rischio di erosione. Papa: “si faccia qualcosa per salvaguardarla”

“Il fenomeno dell’erosione costiera sul territorio Tortorese continua a destare preoccupazioni e rischia di diventare drammatico in quanto le condizioni meteorologiche, anche dell’ultimo periodo prossimo alla stagione estiva, hanno creato disagi. Il litorale è un bene irrinunciabile che va salvaguardato in ogni modo, ma verifichiamo che di anno in anno la spiaggia continua a ridursi con conseguenti difficoltà e danni ai cittadini ed alle strutture balneari presenti”.

Lo dichiara il consigliere comunale Raffaele Papa riferendo ancora come “l‘intero territorio che continua ad essere esposto al grave rischio di allagamento, nonostante gli interventi fino ad ora profusi ed i cui effetti, anche se positivi, non hanno determinato una soddisfacente tutela. Tortora è inserito nel Master Plan erosione costiera e Sistema Rendis e numerose sono state ad oggi le richieste che il Comune, Sindaco e Ufficio Tecnico, hanno trasmesso alla Regione Calabria ed al competente Dipartimento Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Autorità di Bacino e Protezione Civile, ma a distanza di mesi ormai nulla di concreto è intervenuto a tentare di ridurre tali distruttivi eventi scaturenti dalle inevitabili mareggiate”.

Della questione è stato interessato il Consigliere Regionale Orlandino Greco che nei prossimi giorni provvederà a presentare specifica interrogazione ai competenti uffici e mozione al consiglio regionale. Lo stesso Consigliere, nel manifestare la sua totale disponibilità, ha dichiarato che tale increscioso fenomeno è da contrastare con urgenza in quanto rischia di limitare notevolmente le attività turistiche del tirreno e di altre zone calabresi e pertanto deve essere una priorità dell’azione politica ed amministrativa regionale; le coste ed i litorali calabresi sono patrimonio e bellezza straordinaria da tutelare con ogni mezzo e con l’impiego di fondi, sia ordinari che straordinari”- conclude la nota.