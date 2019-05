“Risveglio Ideale” a San Luca per ricordare le vittime del terrorismo, della mafia e del dovere

L’Associazione “Risveglio Ideale”, con la sua presidente, on. Angela Napoli, è solidale con la manifestazione, indetta dalla Segreteria Regionale Calabria della Federazione Sindacale di Polizia della Polizia di Stato, per domani 23 maggio 2019 a San Luca, per ricordare le Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità.

Domani ricorrerà il 27mo anniversario della strage di Capaci, dove vennero barbaramente uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo ed i tre Agenti della Scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“La scelta di svolgere questa manifestazione a San Luca è sicuramente positiva giacché servirà come momento di riflessione e di unità per una Comunità che ha necessità di riscattarsi da una realtà segnata per troppo tempo dalla presenza della ‘ndrangheta.” Afferma Angela Napoli, per poi aggiunger: “E sarà proprio l’avvio di un cammino di legalità attraverso il quale la Comunità Sanluchese potrà commemorare tutte le Vittime di ogni forma di criminalità, ricordando, tra l’altro, ciò che diceva Giovanni Falcone: “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione del valore della famiglia, dello spirito del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere”.”

La Presidente del’Associazione “Risveglio Ideale”, conclude il pensiero di Falcone aggiungendo: “sempre nel rispetto dell’altro e della legalità”.