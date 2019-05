SS 106 e variante al megalotto, Pugliese convoca riunione: “territorio ha fame di collegamenti”

La viabilità e le infrastrutture si confermano al centro dell’agenda amministrativa e politica dell’Ente intermedio, ed è per questo che il Presidente della Provincia Ugo Pugliese ha inteso convocare i consiglieri provinciali per una riunione organizzativa e di approfondimento sulla strada statale 106 e la variante al megalotto.

La riunione, in programma per lunedì 27 maggio, servirà a richiamare l’attenzione sulla necessità di un intervento che deve strappare all’isolamento il territorio crotonese.

Si tratta di una materia che esula dalle competenze dell’Ente, ma che ha valore ed importanza per la rete di collegamenti stradali che sono indispensabili per avvicinare le comunità più periferiche del territorio provinciale alla città capoluogo, ed evitare in tal modo anche l’isolamento economico e sociale.

“Il territorio provinciale ha fame di collegamenti, di infrastrutture e di ridurre i tempi di percorrenza in sicurezza – ha dichiarato il Presidente Pugliese – ed è per questo che dobbiamo tenere alta l’attenzione su un progetto che racchiude in sé le risposte alle legittime istanze del nostro territorio.”