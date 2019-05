Crotone. Riorganizzazione del servizio postale, SLP: “recapiti nel caos”

“Lo scorso 6 Maggio, anche sul territorio di Crotone Provincia, è partito il nuovo progetto riguardante la nuova riorganizzazione del servizio postale. Le novità introdotte hanno caratterizzato una rimodulazione delle zone con un conseguente taglio, accorpamento di bacini di recapito e ampliamento delle fasce orarie lavorative, senza però provvedere contestualmente ad aumentare la forza lavoro.”

A denunciarlo, in un comunicato, è il Sindacato Lavoratori Poste, dalla Segreteria Provinciale di Crotone, che aggiunge: “Un progetto costruito su dati che non rispecchiano la realtà; Le zone di consegna sono state fissate in base ad un algoritmo, che oltretutto non conosciamo, ma andrebbero riviste e corrette, basti guardare la situazione allarmante in tutto il territorio provinciale dove i portalettere si trovano ogni giorno a coprire chilometri di territorio percorrendo un itinerario non adeguato e senza tener conto delle forti problematiche interne dal punto di vista logistico.”

“Tutto ciò – prosegue il Sindacato Lavoratori Poste - sta procurando un importante giacenza di posta presso i centri, ritardi nella consegna di oggetti postali già scaduti, e forte malessere e demotivazione tra i dipendenti nonostante tutta l’abnegazione e il senso del dovere messo in atto. Un vero e proprio “problema sociale” che mette a rischio quotidianamente l’incolumità dei lavoratori costretti a scontrarsi con una clientela agguerrita e arrabbiata.”

“Chiediamo il rispetto delle regole, e chiediamo che il progetto venga rivisto nel territorio della provincia anche alla luce delle criticità emerse e ammesse anche dalla stessa azienda.” Chiosa il Sindacato Lavoratori Poste e conclude: “Pertanto ci vediamo costretti ad attivare tutte le iniziative necessarie anche al livello locale, compreso il ricorso ad organismi esterni ed istituzionali a tutela del patrimonio di credibilità dei lavoratori di Poste Italiane.”