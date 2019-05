Sicurezza negli stadi: doppio Daspo per un tifoso della Reggina

Un’altra decisa risposta arriva da parte del Questore della provincia di Reggio Calabria ai comportamenti scorretti tenuti in occasione delle manifestazioni sportive.

È stato infatti aggravato ad anni otto il provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso della squadra calcistica della “Reggina 1914”, P.G., 24enne, già emesso dalla stessa Questura per 2 di anni ad agosto del 2017.

Il giovane, sebbene già sottoposto al divieto di accedere alle manifestazioni sportive, era stato notato da una volante nei pressi del cancello d’ingresso alla Curva Sud dello stadio “O. Granillo”, in occasione dell’incontro di calcio disputato il 20 aprile scorso con la “F.C. Casertana”, valevole per il Campionato di Lega Pro, Girone C.

Pochi minuti prima il 24enne si era regolarmente presentato in Questura per adempiere alla prescrizione della firma, connessa al provvedimento e, uscito dagli Uffici, si era diretto allo stadio, violando dunque il divieto impostogli.

Prima di riuscire ad entrare nell’area della Curva Sud, era stato però riconosciuto dagli operatori della Polizia e per questo si era dato alla fuga, tentando di far perdere le sue tracce.

Il tentativo è risultato vano, poiché gli operatori, in sella alle loro moto, lo hanno raggiunto in via Sbarre Inferiori e hanno proceduto all’arresto.

Con il nuovo provvedimento, è stato anche prescritto al tifoso l’obbligo di presentazione presso gli Uffici della Questura, per un eguale periodo, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la Reggina.