In Corea del Sud cinque aziende catanzaresi grazie alla CCIAA

Da destra: Chirillo-Rossi-Failla-Rizzo (ambasciata)

È iniziata la fiera Food & Hotel di Seoul alla quale, grazie alla Camera di Commercio di Catanzaro e alla sua azienda speciale PromoCatanzaro, partecipano anche cinque aziende della provincia. Si tratta di Delizie di Calabria s.r.l., Caseificio Fiore di Sant’Anna, Sapori Antichi, Dolcon s.rl. e Muraca s.r.l.

L’evento di caratura internazionale coinvolge aziende provenienti da 44 Paesi. Le aziende italiane sono 22, di queste, come detto, 5 quelle catanzaresi: una rappresentanza più che nutrita, dunque, che rende lo stand della CCIAA il più corposo dell’intera sezione a cura dell’Agenzia ICE.

Il primo giorno di fiera è stato salutato anche dalla visita dell’ambasciatore italiano in Corea del Sud, Federico Failla, e del segretario generale della Camera di Commercio italiana in Corea del Sud, Jacopo Giuman.

«Questa missione in Corea del Sud è una grande occasione per le nostre aziende – ha detto Daniele Rossi, presidente della CCIAA di Catanzaro, anch’egli presente in fiera -. I mercati orientali, nonostante la distanza geografica dalle nostre latitudini, apprezza i sapori della nostra cucina e dei nostri prodotti agroalimentari: ecco perché rappresentano un settore certamente d’interesse per l’export calabrese. Iniziative come questa che la Camera di Commercio ha promosso, quindi, se sfruttate a dovere dalle imprese, possono rivelarsi determinanti nella crescita aziendale delle nostre realtà economiche. Aver portato cinque aziende è quindi motivo d’orgoglio, ma non vogliamo fermarci qui: già alla prossima occasione, mi piacerebbe che questo numero crescesse».

Alla missione coreana ha preso parte anche Francesco Chirillo, presidente di PromoCatanzaro: «È stato un lungo lavoro di organizzazione quello servito a portare in Corea del Sud cinque aziende calabresi, ma gli sforzi fatti saranno certamente ripagati dall’attenzione che investitori e clienti riserveranno loro. Siamo felici anche per essere riusciti ad allestire un’area unica per tutti gli espositori, una specie di piazzetta della Camera di Commercio di Catanzaro attraverso la quale comunicare quell’idea di unità che può essere il vero valore aggiunto per il nostro comparto produttivo».