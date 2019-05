Evade dagli arresti domiciliari: arrestato giovane a Isola

Un 24enne di Isola di Capo Rizzuto è stato arrestato dai Carabinieri della locale Tenenza per evasione dal regime degli arresti domiciliari al quale era sottoposto. Quando i militari sono giunti alla porta dell’abitazione in cui doveva essere scontata la pena, il giovane non è stato trovato in casa.I carabinieri lo hanno poi rintracciato successivamente per le vie cittadine. Terminate le formalità di rito, il 24enne è stato sottoposto nuovamente alla medesima misura presso la propria abitazione.