Abusivismo edilizio: sequestrati due manufatti in corso di costruzione a Lamezia

Due manufatti in corso di costruzione e completamente abusivi sono stati sequestrati a Lamezia Terme dai Carabinieri forestali e una persona è stata denunciata.

La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo in contrada Chiusa, nel comune della città della Piana. I militari hanno individuato in due distinte particelle catastali, due manufatti in cemento armato che erano in corso di realizzazione e che sono poi risultati privi di qualsivoglia titolo abilitativo urbanistico ed edilizio.

Entrambe le strutture, estese complessivamente quasi 400 metri quadri, una a piano terra e l’atra posto sul secondo piano di un altro fabbricato, sono state sottoposte a sequestro e la responsabile deferita alla competente autorità giudiziaria.