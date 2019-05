Droga: arrestati due giovani sorpresi con 50 gr marijuana nel centro di Cosenza

Due ragazzi di 19 e 20 anni, Y.I. e O.M., entrambi con numerosi precedenti di polizia, sono finiti in arresto ieri sera a Cosenza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le manette le hanno fatte scattare i poliziotti della Squadra Volante della Questura bruzia che, nel corso di controlli del territorio, hanno sorpreso i due giovani in una via del centro cittadino con addosso circa 50 grammi di marijuana già divisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Avvisato il P.M. di turno, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.