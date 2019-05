Grande successo per l’iniziativa “Formula UNICEF” a Reggio

Convince e coinvolge “Formula UNICEF” la competizione che ha fatto tappa, questa domenica, a Reggio Calabria nell’ambito del tour promosso dal Comitato Nazionale UNICEF che da qui ad ottobre abbraccerà otto città italiane per sostenere la campagna “Bambini in pericolo”.

La veste del tutto inusuale per piazza Duomo, diventata per un giorno un vero e proprio circuito automobilistico, e la rievocazione storica delle gare anni 50 con bolidi a pedali costruiti artigianalmente sono stati gli ingredienti di successo per una giornata di festa e solidarietà che ha entusiasmato tanti piccoli piloti.

La macchina organizzativa del Comitato provinciale UNICEF, sorretta dalla giovanissima squadra di volontari, è riuscita a coinvolgere la comunità reggina in un momento di grande attenzione e sensibilizzazione per le attività a promosse a tutela dei diritti dei minori in tutto il mondo ed in particolare per i bambini che vivono in zone di guerra.

Una partecipazione calorosa, che offre la dimensione della generosità della città, di cui sono stati protagonisti anche il Comune di Reggio Calabria, che ha offerto sostegno sotto il profilo logistico e organizzativo, e l’ASI “Federazione nazionale auto storiche” che si è occupata della realizzazione delle caratteristiche riproduzioni delle automobili d’epoca. La realizzazione del mini Gp è stata possibile, inoltre, grazie al supporto di diversi partener: le aziende agricole Francesco Saccà e Salvatore Sgrò (che hanno fornito il fieno per delimitare il circuito automobilistico), la Tenuta Tramontana Casale 1890, Romanella, Siclari Serramenti Srl, Smart Srl, Myad1.

“È stata una giornata emozionante che ci ha visti realizzare una iniziativa di grande valore in termini di condivisione, di sportività ma soprattutto di solidarietà – ha dichiarato Alessandra Tavella Presidente del Comitato Provinciale UNICEF – in cui è stata palpabile e contagiosa la gioia dei bambini che si sono cimentati in un’autentica competizione indossando tute ispirate ai GP anni 50. La riuscita dell’evento non sarebbe stata possibile senza l’impegno dei nostri infaticabili volontari e senza la preziosa collaborazione del Segretario provinciale Isabella Palamara. Sinergie imprescindibili sia quelle interne all’organizzazione che quelle con i principali attori del territorio, a partire dalle istituzioni, che ci consentono di portare a casa risultati importanti a sostegno delle nostre campagne per i minori che vivono in condizioni di povertà e guerra. Da qui il mio invito alla città, da sempre attenta alle iniziative di UNICEF, a restare al nostro fianco per le attività in corso e farsi promotrice di idee e progetti nuovi da realizzare insieme. Uniti per i bambini”

Un particolare plauso per la splendida riuscita dell'iniziativa è giunto dal vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Armando Neri, che ha voluto partecipare personalmente all'evento, testimoniando la vicinanza dell'Amministrazione alla manifestazione promossa da Unicef. "Siamo davvero contenti che la nostra città sia fervida di iniziative, ancor più se come in questo caso si riscontrano finalità benefiche di straordinario valore. Voglio ringraziare dunque la grande famiglia di Unicef per l'ottimo lavoro di squadra brillantemente coordinato dalla Presidente Tavella. Spero che iniziative come questa possano ripetersi, da parte nostra saremo sempre orgogliosi di offrire il necessario supporto istituzionale".