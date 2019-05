Regione Calabria: l’Avviso del Bando Living Lab è stato pubblicato sul Burc.

Pubblicato sul Burc n 56 del 20 maggio l'Avviso Living Lab. Le domande potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12 del 19 giugno 2019. La finalità dell'Avviso è quella di sostenere la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab per promuovere e sperimentare modalità innovative di avvio di processi di R&S.

Lo strumento ha seguito un processo bottom-up, partendo dall’identificazione di esigenze sociali di innovazione che emergono dal territorio e che, al contempo, richiedono lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche da parte di imprese e Organismi di ricerca, perseguendo e sperimentando una strategia di “quadrupla elica” (PA, Università, Imprese e Gruppi di utenti/cittadini), con lo scopo di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori verso contesti di utilizzo reale con il massimo coinvolgimento degli utilizzatori finali (gruppi di utenti/cittadini).

L’indagine esplorativa, primo step del percorso, ha identificato i bisogni sociali di innovazione rivolgendosi a chi li può rappresentare e farsene portavoce, come ad esempio Enti pubblici (Comuni, Province, Associazioni di enti pubblici, etc.) e soggetti rappresentativi di bisogni collettivi e sociali, come associazioni e organismi del terzo settore.

I risultati di questa prima fase sono presenti sul portale www.openlivinglab.it (CLICCA QUI) ed evidenziano il forte interesse degli Enti/Organizzazioni che hanno aderito all’indagine e dei gruppi di utilizzatori rappresentativi di bisogni collettivi/sociali.