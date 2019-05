Isola d’Elba: la meta preferita da giovani coppie e single

L’Isola d’Elba è un luogo dal fascino straordinario, un mondo di bellezza e di colori dove la natura appare in gran parte ancora splendida e inalterata. Fantastiche spiagge, acque limpide e scintillanti, spettacolari scogliere e una vegetazione rigogliosa accolgono chiunque ami la natura, la vita all’aria aperta, il mare, lo sport, il relax… Ma anche la possibilità di divertirsi, fare amicizia, conoscere persone nuove e instaurare nuove relazioni sociali rappresentano un punto di forza per l’Isola.

Non per niente le vacanze all’Isola d’Elba rappresentano un rito immancabile, almeno una volta all’anno, per le giovani coppie in cerca di angoli riservati e romantici, le compagnie di amici e i single, che sul magnifico scenario dell’Isola sognano spesso di vivere l’incontro che cambierà la loro vita.

In ogni caso, sognatori o meno, il paesaggio dell’Elba, la ricchezza di itinerari dedicati alla natura, all’arte, alla storia e all’enogastronomia, la possibilità di muoversi, rilassarsi e fare sport, rendono questo luogo una delle più eleganti e frequentate mete del turismo internazionale.

Il servizio di traghetto per l’Isola d’Elba permette di raggiungere rapidamente e facilmente l’isola partendo dal porto di Piombino in un tempo che si aggira attorno alla mezz’ora, variando leggermente nell’alta stagione, quando il flusso di turisti è intenso e continuo. Ovviamente, anche il traghetto dall’Isola d’Elba impiega all’incirca lo stesso tempo a tornare sullo stivale. Questo servizio di trasporto viene garantito da quattro compagnie di navigazione, di cui due restano attive anche nei mesi fuori stagione, utilizzando sia mezzi veloci, destinati solo ai passeggeri, sia imbarcazioni che permettono il trasporto delle automobili.

Raggiungere l’Isola d’Elba richiede una traversata molto breve, per tale ragione le imbarcazioni non dispongono di cabine ma offrono comunque tutti i comfort ai passeggeri, che possono trascorrere il tempo in totale relax, ammirando il magnifico paesaggio dell’Isola sullo sfondo.

Vacanze all’Isola d’Elba: cosa fare

Scoprire l’Isola d’Elba è un’avventura affascinante in tutte le stagioni, indipendentemente dal clima e dalla temperatura, per quanto la spiaggia e il mare rappresentino una delle sue attrattive principali. Il periodo migliore per chi ama la vita da spiaggia è l’inizio dell’estate, tuttavia le temperature miti e l’aria gradevole permettono di fare tranquillamente il bagno anche in primavera.

Un’escursione imperdibile è quella lungo la strada costiera occidentale, da percorrere a piedi per arrivare al Monte Capanna, il punto più alto, e più fresco, dell’Isola e di tutta l’area di Livorno, per ammirare il paesaggio dell’Arcipelago Toscano con la Corsica sullo sfondo.

Le giornate di pioggia sono ideali per visitare i musei minerari, dove sono esposti i cristalli dell’Elba, celebri in tutto il mondo, e le miniere di Capoliveri, spesso aperte ai turisti per le visite guidate. Come alternativa al mare o allo sport, gli appassionati del vino di qualità possono organizzare un tour tra le aziende agricole per gustare gli squisiti vini locali.

Una vacanza all’Isola d’Elba non significa solo sole e mare: anche gli appassionati del trekking possono divertirsi nel percorrere ogni giorno un itinerario diverso. Oppure, utilizzando il servizio di motonave, è possibile visitare le coste meno frequentate dell’Elba così come le altre isole dell’Arcipelago.

Infine, per chi ama il divertimento e lo shopping, non mancano certo i locali dove mangiare o trascorrere la serata, i mercati e i negozi di prodotti tipici, artigianato locale, specialità dolciarie e vini squisiti.