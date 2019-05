Grande partecipazione per il concorso figurativo VolontariArte

Si è svolta lunedì 20 maggio, nell’Aula Magna del liceo artistico Preti – Frangipane, la proclamazione dei vincitori del concorso VolontariArte, nato dalla collaborazione tra l’Istituto e il Centro Servizi al Volontariato di Reggio e finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo della solidarietà, sollecitandoli all’esplorazione e alla rielaborazione creativa in quattro diversi linguaggi figurativi – fumetto, disegno artistico, fotografia e video – dei principi fondanti sanciti nel testo della Carta dei Valori del Volontariato.

L’incontro è stato introdotto dal Vicepreside Professor Benoci e condotto dal Direttore del CSV Pericone, che ha instaurato con i ragazzi un confronto sui valori del volontariato e su cosa significa seminare e coltivare bellezza in una terra come la nostra; uno spazio di riflessione di cui i giovani studenti sono stati protagonisti, mostrando attenzione e interesse e partecipando con coinvolgimento al momento di riflessione corale.

Quattro le opere premiate: per la sezione Disegno, “L’albero del dono” di Ilaria Schiavone della Classe II E; per la sezione Fotografia, “Dona un sorriso” di Simona Stillitano della Classe V A; per la sezione Fumetto, “Altruismo: un futuro migliore” di Chiara Li Pera della Classe II E; per la sezione Video l’opera “Dai valore al tuo tempo” di Sofia Criaco, Ileana Leonti ed Emanuela Surace della Classe IV A.

Si conclude così un percorso nato da una sinergia di intenti formalizzata lo scorso ottobre con la stipula di un’apposita convenzione sottoscritta dalla Dirigente Scolastica Catena Giovanna Moschella e dal Presidente del CSV Ignazio Giuseppe Bognoni e che ha visto numerosi ragazzi impegnati in un lavoro di approfondimento, di scoperta e di riflessione sul mondo del volontariato accompagnati e sostenuti dai docenti Luisa Vazzana e da Enrico Strati.