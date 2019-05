Rischio chiusura per il laboratorio analisi di San Marco Argentano, protesta di cittadini e sindaci

Ancora proteste in Calabria. Questa è la volta di cittadini e sindaci della Valle dell’Esaro che, all'interno dell'ex ospedale di San Marco Argentano, hanno avviato la manifestazione per dimostrare il proprio dissenso dopo la decisione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza di spostare i due biologi in servizio presso il Capt di San Marco Argentano all'ospedale Spoke di Castrovillari. Secondo i primi cittadini questi trasferimenti porterebbero alla chiusura del laboratorio analisi, a discapito di migliaia di cittadini che si recano nell'ex ospedale civile "Ferrari" per effettuare le analisi.

Da qui la protesta cui stanno partecipando centinaia di cittadini e i sindaci della città Virginia Mariotti, di Fagnano Castello Giulio Tarsitano, di Santa Caterina Albanese Roberta La Valle, di Cervicati Massimiliano Barci, di Mongrassano Ferruccio Mariani e di Roggiano Gravina Ignazio Iacone.