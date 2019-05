Controlli a Corigliano, in giro senza caschi e assicurazione: sei sequestri

È di una denuncia e sei sequestri il bilancio delle attività di controllo svolte dai carabinieri della stazione di Corigliano nella zona del centro storico e nella centralissima Via Nazionale dello scalo.

Durante la serata i militari hanno notato un ciclomotore della Yamaha e lo hanno quindi fermato in Via Roma, vicino al castello.

In breve tempo il conducente, senza targa e senza casco è però scappato. Da qui l’inizio di un inseguimento con diverse gazzelle e che ha permesso di acciuffare il fuggitivo e bloccarlo, dopo che lo stesso era sfrecciato pericolosamente per i vicoli del borgo.

L’epilogo è stata la denuncia a piede libero del guidatore, Q.S., 33enne coriglianese con diversi precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e la contestazione di ben sette contravvenzioni, tra cui la mancata copertura assicurativa, la mancanza del casco protettivo e della targa sul ciclomotore, la guida senza patente: il tutto per un totale di oltre 6 mila euro di sanzioni ed il sequestro del veicolo che è stato affidato alla depositeria giudiziale.

A questo risultato vanno aggiunti altri 6 sequestri o fermi amministrativi di moto e autovetture, per la grave mancanza dell’assicurazione o l’assenza del casco da parte del conducente.

In un caso il ciclomotore, oltre ad essere privo di copertura assicurativa, aveva una targa non corrispondente al telaio e per questo verranno svolti ulteriori accertamenti.