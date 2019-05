Lavoratori ex Lsu Lpu, domani sit in a Cosenza

Resta confermato il sit in dei lavoratori ex Lsu Lpu della Cgil previsto per domani, mercoledì 22 maggio. L’annuncio arriva dalla stessa Camera del lavoro presente a un incontro al Ministero del Lavoro per discutere del futuro dei lavoratori in questione.

In occasione della riunione, cui hanno preso parte delegazioni regionali e nazionali, la Cgil ha chiesto il coinvolgimento della parte politica per la prerogative di propria competenza. Il carattere interlocutorio della riunione ha comunque visto la calendarizzazione di un prossimo incontro fissato per il 5 giugno prossimo.

Ma la Cgil ha avanzato alcune richieste: la proroga al 31 dicembre dei contratti in scadenza al 31 ottobre 2019, anche in funzione dei ritardi del governo in merito all'emanazione della normativa di accompagno alla procedura di stabilizzazione, prevista dalla legge di Bilancio 2019.

La possibilità di destinare congrue risorse ad un Piano di fuoriuscita volontaria dei lavoratori in carico al Fondo Nazionale per l'Occupazione e ancora la possibilità di riallocazione territoriale dei lavoratori da stabilizzare, anche in Comuni ed Enti che attualmente non hanno a carico ex Lsu/Lpu. Resta tuttavia da definire il percorso del confronto politico per tutto quanto attiene eventuali disposizioni normative in merito alle indispensabili deroghe assunzionali ed alle relative risorse aggiuntive.