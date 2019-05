Bocce, Pizzo ancora in vetta alla classifica

Domenica 19 maggio è ripartito il Campionato Interprovinciale specialità “volo” con la prima giornata del girone di ritorno. Inizio vincente per il Pizzo che in trasferta rifila un 4 a 2 al Pianopoli.

La voglia di non mollare, di superare le difficoltà del campo e ripartire da una vittoria, hanno inciso sul buon risultato della squadra napitina. Squadra di casa che prova a reggere lo scarto ma l’inerzia del match non cambia e sul finire molla la presa.

Non è certamente un periodo fortunato per Postararu che si trova in fondo alla classifica, impegnato in una continua ricerca del riscatto. Anche questa volta la sfida culmina con un pareggio in casa sul 3 a 3 contro Ciaramidu.

Inizio di gara piuttosto incerto, la prima a tentare la fuga è Ciaramidu, ma la squadra di casa prende fiducia e sfrutta gli errori degli avversari per portarsi in vantaggio, sullo scadere però è l’equilibrio a far da padrone.

Rinviata a data da destinarsi la partita tra Decollatura e Caraffa. La classifica del girone A recita: Pizzo al primo posto con 19 punti, Caraffa seconda con 16 punti e una partita ancora da giocare, Ciaramidu al terzo posto con 14 punti, Pianopoli fermo a 12 punti, seguono con 9 punti a testa Lamezia Bocce e Decollatura, penultimo posto per Postararu a 7 punti, inchiodato all’ultimo posto il Cortale con 2 punti.