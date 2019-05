Festa Mariana, il sindaco Pugliese: “Per andare lontano bisogna camminare insieme"

Di una cosa è certo il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, "per andare lontano bisogna camminare insieme". Il primo cittadino ha espresso viva soddisfazione per la manifestazione che tra sabato notte e domenica pomeriggio ha visto la partecipazione di oltre 100mila persone per l’annuale pellegrinaggio della Madonna di Capo colonna.

Ha parlato di “un sentimento di unità, di fede e di appartenenza che è stato diffuso, sentito, condiviso”. Poi partono i ringraziamenti: “alle decine di migliaia di cittadini” per “essere stati protagonisti della Festa Mariana, la festa dei crotonesi. Grazie agli ospiti provenienti da fuori città che hanno vissuto appieno l'atmosfera e la suggestione della festa e potranno portare nelle loro residenze di origine l'immagine positiva della nostra città.

“Ringrazio l'Arcidiocesi, cardinali e vescovi, i sacerdoti che hanno portato il messaggio di Maria nelle case dei cittadini, nei luoghi di sofferenza. Un grazie di cuore a chi ha operato affinché tutto si svolgesse in sicurezza e serenità. Il coordinamento del prefetto è stato fondamentale affinché tutte le istituzioni, in sinergia, collaborassero alla buona riuscita dell'evento. Nelle piazze e nelle strade abbiamo avuto decine di migliaia di persone. La presenza discreta e professionale delle Forze di Polizia, dei Carabinieri, di tutte le Forze dell'Ordine, degli uomini del Comando della Polizia Municipale, delle Associazioni di Volontariato ha fatto in modo che tutto si svolgesse in un clima di sicurezza ed allo stesso tempo di festa collettiva.

“Non è semplice coordinare eventi che vedono una partecipazione così numerosa, tuttavia si è operato, non solo rispetto alle manifestazioni religiose ma anche in precedenza con altre manifestazioni, affinché non ci fossero problemi relativi alla viabilità e assicurando i requisiti di sicurezza. E' stato fatto un lavoro importante, discreto ed efficace. Il ringraziamento va al Questore, al Comandante dei Carabinieri, al Comandante della Capitaneria di Porto, al Comandante dei Vigili del Fuoco, al Comandante dei Vigili Urbani, a tutti coloro che si sono prodigati affinché tutto si svolgesse al meglio.

“Un ringraziamento particolare ai portantini per la dedizione con la quale si dedicano a Maria di Capo Colonna. Il ringraziamento sentito e di cuore va ai cittadini di Crotone. Questa è la nostra festa”.