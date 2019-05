In piazza Italia presidio di Usb, Potere al popolo e altri movimenti per la scuola libera

Scuola pubblica libera. È questo il principio che Potere al Popolo Reggio Calabria, USB Federazione provinciale di Reggio Calabria, CSC Nuvola Rossa, Co.S.Mi. e Collettiva Autonomia intendono portare avanti in occasione del presidio che si terrà mercoledì’ 22 maggio in piazza Italia.

La protesta nasce a seguito della sospensione di 15 giorni data a Rosa Maria Dell’Aria, professoressa palermitana accusata di non aver vigilato sulle opinioni dei suoi studenti, sospensione che per le associazioni “rappresenta un fatto inquietante” . e sarebbe il “segno che ormai viviamo in un Paese a democrazia limitata, come tanti altri episodi di repressione e censura testimoniano”.

Per questo manifesteremo la nostra solidarietà alla professoressa Dell’Aria e a tutti gli insegnanti che credono nella libertà del loro lavoro.

Le associazioni intendono dunque gridare il proprio sdegno per “questa vile azione di repressione del dissenso e dello spirito critico”. E invitano “tutte e tutti ad aderire e partecipare all’appuntamento di mercoledì, quando in diverse città italiane si manifesterà in contemporanea alla consegna al Provveditore di Palermo di una petizione promossa da USB Scuola a sostegno della docente che in pochissimi giorni ha superato le 185mila sottoscrizioni”.

“Gli studenti dell’istituto scolastico palermitano - perseguono le sigle - avevano accostato la legge Salvini alle leggi razziali, richiamando una più ampia comparazione tra l’Italia del ventennio e quella dei nostri giorni. I fatti a cui stiamo assistendo dimostrano che gli studenti hanno ragione. Il Provveditore di Palermo ha dichiarato di aver agito secondo coscienza. Ebbene anche noi non intendiamo più sacrificare lo slancio libertario e resistente delle nostre coscienze in nome di tatticismi, atteggiamenti prudenti, silenzi conniventi”.