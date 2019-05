Meeting Città di Cosenza, pioggia di medaglie per l’Arvalia nuoto

Pioggia di medaglie per l’Arvalia nuoto di Lamezia Terme che, in occasione del II meeting Città di Cosenza, ha conquistato diversi podi. Immancabili tra i partecipanti i motivatissimi atleti della piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme, che sono riusciti a portare a casa importanti riconoscimenti, frutto di un lavoro accurato e serio, che ha permesso alla Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia di non passare per nulla inosservata nel corso della manifestazione che ha animato la piscina olimpionica di Cosenza.

Domenico Albisi è riuscito a conquistare l’oro negli 800 stile libero Master 45 con un tempo di 11'55"12. L’atleta ha conseguito un miglioramento di 45”, grazie a un mirato allenamento condotto con determinazione e sacrificio in quest’ultimo periodo. Per lui anche un argento nei 400 stile libero Master 45 (5'47"68).

Numerosi altri sono i podi collezionati dalla Arvalia durante il meeting: Pietro Borello – 2° posto nei 50 dorso Master 40 (0'39"64), 2° posto nei 200 misti Master 40 (3'01"34); Michele Canino – 2° posto nei 100 stile libero Master 25 (1'07"22); Lucia Fanello – 1° posto nei 100 rana Master 50 (2'29"49); Carlo Luigi Isabella – 2° posto negli 800 stile libero Master 60 (15'03"36), 2° posto nei 100 stile libero Master 60 (1'29"24); Giovanni Maccarelli – 3° posto nei 50 stile libero Master 40 (0'30"23); Aurora Mastroianni – 1° posto nei 400 stile libero Master 60 (9'24"30), 1° posto nei 100 dorso Master 60 (2'15"12); Simone Scalise – 1° posto negli 800 stile libero Master 35 (15'28"34); Giuseppe Torcasio – 3° posto nei 200 stile libero Master 45 (2'56"49); Rosa Claudia Torcasio – 2° posto nei 100 rana Master 30 (1'58"01), 3° posto nei 50 rana Master 30 (0'55"25); Pompilio Turtoro – 1° posto nei 50 farfalla Master 50 (0'47"82); Pierpaolo Valentino – 2° posto nei 50 stile libero Master 55 (0'37"58).

Positivi anche i risultati di Vincenzo Giampà, il cui contributo ha permesso alla Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia di collezionare ben 15736,95 punti e approdare al settimo posto nella classifica delle società presenti alla manifestazione.