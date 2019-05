Giornata sulla sicurezza stradale, presentato evento dell’Aia

Si è svolta nei locali della Sezione AIA di Crotone “G. Cosentino”, la conferenza stampa di presentazione della “Giornata sulla sicurezza stradale” in programma venerdì 24 maggio al Museo “ I Giardini di Pitagora” a partire dalle 9:30 fino alle 19:30.

Ad accogliere la stampa, a fare gli onori di casa, c’erano il Presidente Natale Pino Colella, il Vice Presidente Francesco Livadoti, il Responsabile degli eventi Albino Lumare, ed il Consiglio Direttivo, insieme ai giovani arbitri che hanno assistito con attenzione alla presentazione dell’iniziativa.

Inizialmente, i ringraziamenti del Presidente Colella, sono andati alla Polizia di Stato, al Questore di Crotone Massimo Gambino in primis, ed alla Sezione Stradale di Crotone “Massimo Impieri” nella persona del Comandante Antonio De Tommaso, che hanno sposato l’iniziativa, ed insieme agli agenti ed ai mezzi che verranno messi a disposizione, daranno un contributo notevole alla giornata, sia per quanto riguarda la parte didattica in programma la mattina, sia per quanto riguarda la parte pratica con la dimostrazione del funzionamento del “Etilotest”, ed altre attività che sarà possibile apprezzare il giorno dell’evento al Museo di Pitagora.

Hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente dell’associazione Giovani Responsabili, Fabio Pisciuneri, Antonella Cernuzio in servizio all’Asp di Crotone presso il Dipartimento di Prevenzione e l’Assessore alle attività produttive del Comune di Crotone, Sabrina Gentile.

Dopo aver tratteggiato la finalità dell’iniziativa, in memoria del compianto Agente della Polizia di Stato ed Arbitro di calcio Massimo Impieri, gli interventi hanno ribadito l’importanza sociale di un evento del genere, cioè “il rispetto delle regole”, e la nota più piacevole che a farlo siano i ragazzi, come ha sottolineato la Cernuzio, “perché saranno loro i formatori di altri ragazzi, dopo essersi formati a loro volta” all’utilizzo dei simulatori di guida auto e moto, presso l’associazione guidata da Fabio Pisciuneri, il quale ha auspicato il ripetersi di simili iniziative a breve, cosi come ha fatto anche l’Assessore del Comune di Crotone, Sabrina Gentile, entusiasta ed affascinata dal mondo arbitrale.