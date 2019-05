Incendio al teatro dei burattini: beccato il responsabile, denunciato un crotonese

È stato rintracciato il presunto autore del danneggiamento subito lo scorso 25 Aprile in Piazza Pitagora a Crotone dalla compagnia teatrale burattinaia dei “F.lli Ferraiolo” (LEGGI).

Nei giorni scorsi gli uomini della Questura cittadina hanno denunciato infatti un 42enne del posto, P.G. con l’accusa di danneggiamento a seguito d’incendio.

Come si ricorderà, quella notte di aprile fu parzialmente dato alle fiamme il tradizionale “Teatro dei Burattini”, da sempre presente in città in occasione della Festa della Madonna di Capocolonna. Il fatto aveva avuto particolare rilevanza e sollevato lo sdegno dei crotonesi.

La polizia aveva subito avviato le indagini che con una meticolosa visione di alcuni frame estrapolati da diversi sistemi di video sorveglianza dei negozi vicini al luogo dell’accaduto, hanno permesso di individuare alcuni particolari del vestiario e, di conseguenza, identificare la persona che oggi si ritiene responsabile. Il danneggiamento sarebbe scaturito da situazioni personali del presunto autore.