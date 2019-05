Ritrovato uomo scomparso nel cosentino, cosciente ma spaventato

È stato ritrovato il giovane di Cassano all'Ionio scomparso dal pomeriggio di ieri (LEGGI QUI). Questa mattina, un elicottero dei vigili del fuoco, proveniente dal reparto volo di Bari, ha sorvolato la zona interessata avvistando pochi minuti fa il malcapitato.

Il 33enne, Carmine Arcidiacono è stato raggiunto dai soccorritori: è vivo e cosciente ma visibilmente provato. Ora sta ricevendo le prime cure e sarà poi trasportato in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

Il giovane era sparito da domenica pomeriggio: uscito di casa verso le 17 non vi aveva fatto ritorno. Della sua scomparsa era stato avvisato il 115 che stamani all’alba aveva subito messo in campo le squadre dei vigili di Castrovillari, ed in particolare anche gli specialisti nelle ricerche dell’AF/UC e l’unità TAS.

Al setaccio la zona di contrada Lattughelle dove ai pompieri locali si sono uniti i colleghi del nucleo cinofili arrivati dal comando di Lecce, in Puglia.