Italbacolor, domani la protesta si trasferisce a Fuscaldo

Mentre i lavoratori e le lavoratrici della Italbacolor di Fuscaldo hanno promosso un sit-in davanti il Palazzo della Prefettura di Cosenza, una delegazione, della Fiom, Fim , Uil e Ugl con i rispettivi delegati, è stata ricevuta in Prefettura.

I funzionari sono impegnati a riportare le richieste delle associazioni di categoria, anche se alla fine dell’incontro, si è deciso di continuare la mobilitazione e promuovere per domani mattina di un sit- in davanti il Palazzo Comunale di Fuscaldo, per sensibilizzare tutta la cittadinanza e l’Istituzione locale sulla vertenza.

I sindacati e tutti i lavoratori fanno appello a tutte le Istituzioni interessate a compiere immediatamente ogni azione utile a consentire la ripresa delle attività, a preservare l’occupazione ed ad evitare un dramma sociale non soltanto ai lavoratori diretti ma all’economia dell’intero territorio già interessata da processi di depauperamento industriale ed impoverimento.