Finale play off, vittoria per la Volley Torretta

Vittoria per la Volley Torretta che si aggiudica la partita valida come Gara 1 della Finale Play Off per la promozione di Serie B2. La squadra si è scontrata con la Pallavolo Crotone che è riuscita a portare a casa solo due set.

La partita conferma dal primo set (vinto dal Volley Torretta 29-27) il sostanziale equilibrio tra le due formazione come lo è stato per tutto il luogo ed estenuante campionato. I due set successivi vengono conquistati dalla formazione della Pallavolo Crotone, che sembra trovare la tattica giusta per superare le avversarie, imponendosi con il punteggio di 25-20 in entrambi i set. Nel quarto set le ragazze di Mister Asteriti, subiscono un'evidente calo fisico e di concentrazione, non riscendo a costruire e concretizzare le molte azioni di gioco.

Allenatore ospite prova quindi la carta, in passato vincente, di inserire in campo le giovani Roberta Araldo, Giulia e Andrea Ranieri, al posto di Aurora Cesario e Letizia Boscacci, fortemente sotto i loro livelli di standard. Ma anche questa scelta non riesce ad arginare la carica agonistica di Da Silva Oliveira Suelen che a fine gara avrà realizzato 34 punti. Il quinto set, dopo i primi scambi alla pari, viene vinto dalla formazione del Volley Torretta.

Gara 2 di questa combattuta finale promozione si svolgerà mercoledì 22 alle 20 al Palakro di Crotone, sicuri che sarà una altra festa per lo sport al femminile della provincia crotonese, con un pubblico che come ieri riempirà il palazzetto per tifare per le ragazze che si stanno giocando una intera interminabile stagione agonistica.

Queste le parole di mister Asteriti: “Sul 2/1 per noi dovevano rientrare in campo con più convinzione ed invece abbiamo lasciato campo al torretta che ha sfruttato il nostro calo mentale ed il fattore campo meritando la vittoria. Dobbiamo subito azzerare trasformando la delusione in carica agonistica per mercoledì perché queste finali non finiscono mai e riservano sorprese”.