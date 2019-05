Lavoro: dipendenti Italbacolor protestano a Cosenza

I lavoratori della Italbacolor, azienda con sede a Fuscaldo che produce prodotti in alluminio, stanno protestando davanti la prefettura di Cosenza. Il siti nt, promosso da Fiom, Fim-Cisl e Uilm, è stato comunicato lo scorso fine settimana, a seguito dell’annuncio da parte della dirigenza dell’impresa di aver avviato le procedure di licenziamento per 80 dipendenti.

La notizia è stata data dopo che la magistratura ha disposto il fermo dell'impianto per presunte irregolarità in materia di smaltimento delle acque reflue emerse da un sopralluogo delle forze dell'ordine. L'azienda, dal canto suo, sostiene di aver ottemperato alle prescrizioni, ma la magistratura non ha ancora autorizzato la ripresa dell'attività produttiva ed il blocco permane. I sindacati chiedono di essere ricevuti dal prefetto.