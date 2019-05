Giovane scompare a Cassano, esce di casa e non rientra: avviate le ricerche

Non si hanno più notizie da ieri di un uomo di 32 anni che verso le 5 del pomeriggio di domenica è uscito di casa per poi non farvi più ritorno.

L’allarme è arrivato alla sala Sala Operativa del 115 di Cosenza intorno alle 21: immediata è scattata la procedura di ricerca e sul posto, in contrada Lattughelle, nel comune di Cassano allo Ionio, si è subito attivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari.

Su disposizione della Direzione Regionale dei vigilfuoco Calabria è stato inviato automezzo cosiddetto AF/UCL, ovvero un posto di comando avanzato, con una unità TAS di secondo livello per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Attivato anche il nucleo cinofili del Comando di Lecce che, raggiunto il luogo delle ricerche, ha iniziato ad operare alle prime luci dell'alba di oggi.