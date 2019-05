Luzzi, Pd: dibattito pubblico con i cittadini

Dare voce ai cittadini e alle varie forze politiche ed associative. Per sviluppare un dibattito che possa analizzare le tante criticità e disagi che si vivono quotidianamente nel territorio di Luzzi e cercare di darne risonanza e portarle all’ attenzione del dibattito politico dell’amministrazione in consiglio comunale. Sono stati gli obiettivi del dibattito pubblico del Partito democratico svoltosi a Luzzi.

Domenica 19 maggio si è svolto nel Municipio di Luzzi il primo incontro pubblico con i cittadini, organizzato dal PD Luzzi con il segretario Michele Leone e il capogruppo in consiglio comunale Andrea Guccione. L' iniziativa è stata programmata con l'obbiettivo di dare voce ai cittadini e alle varie forze politiche ed associative.

Numerosi sono stati gli interventi posti al centro del dibattito tra i tanti hanno partecipato attivamente alla discussione il già presidente del consiglio Flaviano Federico, Giampiero Basile ex-assessore, l'agronomo Francesco Gardi già candidato all’assemblea nazionale del PD, e tanti altri liberi cittadini. Molte sono stati i temi trattati anche i ragione dei tanti disagi che la popolazione soffre sui servizi, quali le scuole, acqua, la pulizia, assenza di manutenzione, raccolta di rifiuti, l'inquinamento ambiente, e ampliamento del cimitero, le principali problematiche che i più lamentavano sono: la variante urbanistica PSC, attesa ormai da oltre 7 anni che genera un imposizione fiscale ingiusta pari al doppio dei paesi limitrofi, l’ intermittente erogazione dell' acqua potabile, i disagi con il trasporto pubblico locale e la gestione "allegra" del bilancio comunale che ha visto aumentare il disavanzo finanziario fino ad arrivare a quasi -5 milioni di euro, provocando un prossimo rischio di dissesto finanziario.

Alla conclusione di tanti altri interventi, i cittadini hanno chiesto al gruppo dirigente al segretario Michele Leone e al capogruppo Andrea Guccione di trasformare le varie istanze in provvedimenti, mozioni, interpellanze, azioni politiche in prerogativa della minoranza al fine di sollecitare la risoluzione delle varie istanze che sono arrivate dal dibattito odierno. Leone e Guccione raccogliendo con entusiasmo l' invito dei cittadini si sono fatti carico di elaborare insieme al gruppo dirigente i documenti amministrativi per tutelare la cittadinanza con lo spirito di condividere il tutto con gli altri colleghi della minoranza. Il gruppo dirigente del PD assicura il proprio impegno ai compaesani organizzando anche in futuro molte altre iniziative di questo genere in cui i cittadini diventano protagonisti e definiscono le priorità e le azioni per la tutela della propria comunità.