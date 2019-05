Tragedia nella notte. Scontro tra auto e moto: deceduta una donna

Un’altra giornata di sangue sulle strade della Calabria che hanno mietuto l’ennesima vittima. In quest’ultimo caso, un incidente stradale, avvenuto quando erano da poco passate le due della notte, ha causato la morte di una donna cosentina, Marilena Briglio.

La vittima era alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf quando - per cause ancora in fase di accertamento - si è scontrata con una moto, una Ducati, su cui viaggiava il solo centauro, rimasto a sua volta ferito e dopo i soccorsi trasportato immediatamente nell’ospedale cittadino per le cure del caso.

Sul luogo del sinistro, la strada statale 18 a Belmonte Calabro, oltre ai sanitari del Suem118 anche i Carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale.

La viabilità su quel tratto è conseguenzialmente rimasta bloccata per alcune ore in entrambi i sensi di marcia e fino a conclusione delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza e dei rilievi di rito.